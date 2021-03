Rahul Gandhi के पुशअप्स देख Swara Bhaskar हुईं उनकी दीवानी, वीडियो शेयर कर की खूब तारीफ

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) को उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनके बेबाक अंदाज के लिए भी जाना जाता है। आए दिन वह सोशल मीडिया पर कोई ना कोई तस्वीर या वीडियोज पोस्ट कर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं इस बीच स्वरा अचानक से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) की वजह से चर्चाओं में बनी हुई हैं। चलिए आपको बतातें हैं कि पूरा किस्सा आखिर है क्या?

दरअसल, इन दिनों दक्षिण भारत में राहुल गांधी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी बड़े ही अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। कभी वह लोगों संग खाना खाते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं कभी वह मछली पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह पुशअप्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले राहुल एक छात्र को कराटे सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं वह एक छात्रा संग दोनों हाथों से पुशअप्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में राहुल कहते हैं कि इस थोड़ा सा मुश्किल बनाते हुए और एक हाथ से पुशअप्स मारने लगते हैं। यह वीडियो एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने वीडियो शेयर कर रिएक्शन दिया है।

This man is such a sport ! 🤓💜 https://t.co/3ebSQyq3lr