Taapsee Pannu के घर IT की रेड पड़ने पर Swara Bhaskar ने किया ट्वीट, एक्ट्रेस को बताया-'स्टैंड स्ट्रांग वॉरियर'

नई दिल्ली। बीते दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu ) और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ( Anurag Kashyap ) के घर आयकर विभाग ने छापा मारा था। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई थी। आयकर विभाग ने अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म्स पर रेड मारी थी। इस पूरे मामले को देखते हुए हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने जमकर तापसी की तारीफ की है।

Appreciation tweet for @taapsee who is an amazing girl with courage and conviction that is rare to see now days.. Stand strong warrior! ❤️