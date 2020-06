'Rasbhari' एक्ट्रेस Swara Bhaskar ने कास्टिंग काउच पर किया बड़ा खुलासा, मैनेजर और प्रोड्यूसर की जबरदस्ती

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) जो फिल्मों में अपनी एक्टिंग और अपने दमदार किरदारों ( Famous for roles ) की वजह लोगों की वाहवाही लूट लेती हैं। वहीं दूसरी ओर रियल लाइफ ( Real life ) में वह सोशल मीडिया ( Social Media ) पर अपने तीखे बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। जिसकी वजह से वह अक्सर ट्रोल ( Swara troll ) हो हुईं भी नज़र आती हैं। लेकिन इन दिनों स्वरा अपनी वेबसीरीज़ ( Swara web series ) को 'रसभरी' ( Rasbhar ) को लेकर खूब चर्चा में बनी हुई हैं। जिसके साथ स्वरा द्वारा बताई गई उनके कास्टिंग काउच ( Casting couch ) के किस्से खूब वायरल हो रहे हैं।

दरअसल, एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर कास्टिंग काउच ( Swara became victim of casting couch ) पर एक बड़ा खुलासा कर चुकी हैं। जिसमें उन्होंने अपनी एक कहानी को बयां किया था। उन्होंने बताया था कि 'एक फिल्ममेकर ( Filmaker ) उनके पीछे हाथ छोकर पड़ गया था। वह स्वरा का शोषण ( Exploitation of swara ) करना चाहता था। जिसके वह उन्हें दिनभर में कई फोन कॉल्स ( Used to make phone calls ) करता। एक दिन निर्देशक ने फिल्म के एक सीन पर चर्चा करने के लिए उन्हें होटल रूम ( Swara Invited to hotel room ) में बुलाया था। जैसे ही स्वरा होटल पहुंची उन्होंने देखा वह निर्देशक शराब के नशे में चूर (The director was drunk ) और वह उनसे गले लगने को लेकर जबरदस्ती ( He wanted to hug her ) करने लगा।'

वहीं इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में स्वरा भास्कर ने एक और घटना का खुलासा किया था जिसमें उन्होंने प्रोड्यूसर के मैनेजर ( Proudcer ) पर कई आरोप लगाए थे। स्वरा बताती हैं कि एक बार वह एक प्रोड्यूसर के मैनेजर ( Meeting with manager ) से मिलने वाली थीं। जिसकी लोकेशन बाहर ही चुनी गई थी। लेकिन वह मैनेजर उनके घर का पता लगाते हुए उनके घर ( manager reached her house ) पर ही पहुंच गया। जब स्वरा उस शख्स से मिली तो उसने स्वरा को गले लगने के बहाने से उनके कान किस ( Kiss forced to Swara ) करने की कोशिश की और उन्हें आई लव यू बेबी कहा। जिसके बाद तुरंत स्वरा ने उस मैनेजर को खुद से दूर किया।

आपको बता दें स्वरा की अपकमिंग वेब सीरीज़ 'रसभरी' ( Swara upcoimg web series Rasbhari ) में वह एक स्कूल टीचर का ( Played hot teacher role ) किरदार निभा रही हैं। जो काफी हॉट होती हैं। इससे पहले भी स्वरा फिल्मों में अपने बोल्ड एंड हॉट ( Bold and hot scenes ) सीन्स से लोगों को हैरान कर चुकी हैं। 'वीरे दी वेडिंग' ( veere di wedding ) मूवी स्वरा का बैडरूम सीन ( Bedroom Scene ) भूले नहीं भूलता है। इस सीन की वजह से उन्हें काफी अलोचनाओं ( Troll for scene ) का सामना भी करना पड़ा था।