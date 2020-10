'बाबा का ढाबा' के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार, अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कहा- 'ट्विटर भला भी कर सकता है।'

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले एक वीडियो सामने आया था। जिसमें एक बुजुर्ग दंपति रोते हुए अपने ढाबे की दशा के बारें बता रहे थे कि कैसे वह और उनकी पत्नी सुबह साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं और साढ़े 9 बजे तक पूरा खाना बना लेते हैं। कमाई के बारें बात करते हुए रोते हुए उन्होंने कहा कि 4 घंटों में वह महज 50 रुपये ही कमा पाते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोनावायरस की वजह से पूरी तरह से उनकी कमाई खत्म हो चुकी है। यह कहते हुए वह रोने लगते हैं। उन्होंने बताया कि वह लगभग 30 सालों से यह ढाबे चला रहे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया इतना वायरल हुआ कि बीते दिन बाबा का ढाबा का नज़रा देखने लायक था।

