उन्नाव कांड: नाबालिग लड़कियों के शव मिलने पर भड़की स्वरा भास्कर, बोलीं 'यूपी में होना चाहिए राष्ट्र्पति शासन'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर हर मुद्दे को लेकर बड़ी ही बेबाकी के साथ अपना पक्ष रखती हैं। जिसकी वजह से अक्सर उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। बावजूद इसके वह बिना डरे अपना पक्ष रखती हैं। हाल ही में यूपी के उन्नाव जिले एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गांव के खेतों में दो नागालिग लड़कियों के शव बरामद मिलने से एक बार से यूपी प्रशासन की सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। इस मामले पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा है। चलिए आपको बतातें हैं पूरा मामला आखिर है क्या ?

यह भी पढ़ें- Abhishek से लेकर Sushmita Sen तक इन 5 सेलेब्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छोड़ी अपनी छाप, वेब सीरीज़ में मचाया धमाल

यह घटना यूपी के उन्नाव की हैं। जहां पर खेतों में दो दलित नाबालिग लड़कियों का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन दो लड़कियों की मृत्यु हुई है। उनके साथ एक लड़की और थी। जो कि अभी जिंदा तो लेकिन जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही हैं। वह अभी अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में अभी तक जितनी जांच हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि जहर खाने की वजह से उनकी मौत हुई है। अब इसके पीछे की असल वजह क्या है? वह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इस घटना पर बॉलीवुड सेलेब्स का रिएक्शन सामने आ रहा है।

Make no mistake.. horror in Unnao is the result of a culture of impunity enjoyed by criminals.. especially in cases of crimes against women.. Dalit Women.. this is what happens when you sacrifice governance to the altar of the cow, the temple & a relentless politics of bigotry.. https://t.co/lMi9aRHX6n