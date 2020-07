Vikas Dubey के एनंकाउट पर एक्ट्रेस Taapsee Pannu ने कहा-'कहते हैं फिल्म की कहानी सच्चाई से दूर होती है'

नई दिल्ली। यूपी के कानपुर ( UP Kanpur Case ) में पिछले हफ्ते 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या ( vikas dubey killed 8 cops ) करके फरार आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) को आज मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल (Caught in Mahakal in Ujjain district of Madhya Pradesh ) के दर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आज सुबह ही खबर आने लगी की एनकाउंटर में विकास दुबे ( Vikas Dubey Died Encounter ) मारा गया। जिसे सुन लोग काफी हैरान हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले पर अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu Recation ) का रिएक्शन भी सामने आया है।

Wow! We did not expect this at all !!!! 😳

And then they say our bollywood stories are far from reality 😏 https://t.co/h9lsNwA7Ao — taapsee pannu (@taapsee) July 10, 2020

गैंगस्टर विकास दुबे ( Gangster Vikas Dubey ) के नाटकीय तौर पर किए गए एनकाउंटर को लेकर तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu Tweet on Vikas Dubey Encounter ) ने ट्वीट करते हुए लिखा है-''वाह! ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी!! और फिर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड की कहानियां सच्चाई से बेहद दूर होती हैं।'' तापसी पन्नू ने ट्वीट कर विकास दुबे के एनकाउंटर पर प्रशासन पर तंज कसा है। तापसी द्वारा किए गए ट्वीट पर मिले-जुले रिएक्शन ( Mixed rection on Tapsee's tweet ) देखने को मिल रहे हैं। जहां कुछ फैंस तापसी के ट्वीट के समर्थन ( Some people support Taapsee ) में ट्वीट कर रहे हैं तो वहीं कुछ इसके विरोध में खड़े नजर आ ( Some People against Taapsee ) रहे हैं। सिनेमा जगत के कई स्टार्स भी इस तरह से विकास दुबे ( Bollywood Stars React On Vikas Dueby Encounter ) के मारे जाने पर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं।

प्रशासन द्वारा विकास दुबे के एनकाउंटर ( Police statement on vikas dubey encounter ) को लेकर बाताया जा रहा है कि एसटीएफ मध्य प्रदेश ( Madhya Paredesh Ujjain ) के उज्जैन से आज सुबह ही विकास दुबे को कानपुर (Vikas Dubey was brought to Kanpur ) लाया गया था। कानपुर आते ही पुलिस की गाड़ी रास्ते में पलट ( Police car overturned ) गई। इसी दौरान विकास दुबे ने पुलिस के एक जवान से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान विकास दुबे और पुलिस के बीच गोलियां ( Vikas Dubey opened fire on police ) चलने लगी। इस दौरान विकास बुरी तरह से घायल ( Vikas Dubey badly injured ) हो गया। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित ( Doctors declared dead ) कर दिया। बिना किसी पूछताछ के विकास दुबे इस तरह से मर जाना कई सवाल को जन्म दे रहा है। साथ प्रशासन को शक के कटघरे खड़ा कर दिया है।