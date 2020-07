अदनान सामी ने किया बड़ा खुलासा, फ्री में परफॉर्म करने के बदले मिलेगा अवॉर्ड

नई दिल्ली। सुशातं सिंह की मौत(Sushant Singh died) के बाद से बॉलीवुड (Outsider and Insider in Bollywood )में आउटसाइडर और इनसाइडर को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है। जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी अब रंगीन दुनिया के पर्दे के पीछे का सच उजागर करने में आगे आ रहे है। अब इस पर्दे के पीछे हो रही साजिशों के ऐसे खुलासे सामने आए है जिसे जानने के बाद आपके भी उड़ जाएंगे होश। बॉलीवुड (nepotism in bollywood) में जहां एक ओर आउटसाइडर के अत्याचार होता है तो वहीं दूसरा ओर कड़ी मेहनत के साथ काम रहे स्टार्स के साथ धोखा भी देखने को मिला है क्योंकि यहां पर दिए जाने वाले (Nepotism Rules Bollywood's Award Shows) अवॉर्ड सेरेमनी, उनकी कैटिगरी और स्टार्स को अवॉर्ड (Award Shows in Bollywood) देने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बात का खुलासा बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अदनान सामी ने किया है कि जब अवॉर्ड किसी सेलेब्स को इनाम की तरह को बांट दिए जाते हैं उसके बाद जो अवार्ड बच जाते है उसे देने के लिए एक शर्त रखी जाती है। और उस शर्त के हिसाब से अवॉर्ड्स ऑफर किए जाते हैं

Absolutely correct! I have faced similar ‘negotiations’ where they have wanted me to perform free of charge and bag the award... I told them to F*** Off- I will never ‘buy’ an award!! My dignity & self respect is all that I will take into my grave- nothing else!! https://t.co/TDmt7Hx6m5 — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) July 26, 2020

दरअसल शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए स्टार्स के स्टेज परफॉर्मेंस रखे जाते हैं और इसके बदले में उन्हें अवॉर्ड्स ऑफर किए जाते हैं। इस बात का खुलासा सिंगर ने करते हुए बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के अवॉर्ड शोज में कई तरह के घोटाले हमेशा से होते आ रहे हैं।

अदनान सामी ने किया खुलासा

दरअसल अभी हाल ही डायरेक्टर शेखर कपूर ने अवार्ड को लेकर कुछ सवाल उठाते हुए लिखा था- बॉलीवुड के अवॉर्ड आपकी क्रिएटिविटी की सराहना नहीं बल्कि समझौता है। क्या अवॉर्ड पाने के लिए तुम मेरे लिए स्टेज पर डांस करोगे?

Bollywood film awards are not an appreciation of creativity, but a negotiation. Will you dance for me on stage if I give you an award? Terrific fearless expose by a journalist once in charge. Must read. https://t.co/1CUhTy94v1 — Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 26, 2020

शेखर की इस बात का जवाब देते हुए सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami reveals how he was made to 'buy' an award) ने खुलासा किया कि यह हादसा मेरे साथ हो चुका है। मुझे भी अवॉर्ड खरीदने का ऑफर दिया गया था। सामी ने लिखा- मै शेखर की बात से सहमत हूं। मैंने भी ऐसे ही एक 'समझौते' का सामना किया था जब मुझसे भी कहा गया था कि मैं उनके लिए फ्री में परफॉर्म करूं और वो मुझे इसके बदले अवॉर्ड दे दें। लेकिन मैंने उन्हें इस काम के लिए साफ इंकार करते हुए कहा था कि-“मैं अवॉर्ड कभी नहीं 'खरीदूंगा'. मेरी गारिमा और आत्म सम्मान ही वो चीजें हैं जो मैं अपने साथ अपनी कब्र तक ले जाऊंगा-और कुछ नहीं”!!

बता दें कि अवॉर्ड शोज के बारे में इससे पहले भी कुछ एक्टर भी इसका खुलासा कर चुके है और इस तरह के हो रहे व्यवहार के चलते ही आमिरखान अजयदेवनग जैसे सितारों ने अवार्ड शो में जाना ही बंद कर दिया है। और कंगना रानौत ने भी आलिया भट्ट को लेकर इसी तरह से सवाल उठाए थे।

बता दे कि लेकिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अने निवास स्थान पर आत्महत्या कर ली थी और उनकी मौत के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म, स्टार किड्स, आउटसाइडर्स की बातों को लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं। और ये चर्चा बड़ी बहस बन चुकी है।