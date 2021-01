Lata Mangeshkar को ओवररेटेड सिंगर कहने पर बोले Adnan Sami, बचाव में कहा- पागल लगने से बेहतर है कि..

नई दिल्ली | सुर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई हैं। रिसेन्टली फेमस सिंगर अदनान सामी (Adnani Sami) ने लता मंगेशकर को बुरा भला कहने वालों को फटकार लगाई है। दरअसल, एक यूजर ने लता मंगेशकर को ओवररेटेड सिंगर बता डाला। बस फिर क्या था अदनाम सामी ने भी इस यूजर की क्लास लगा दी। कावेरी नाम की यूजर ने ट्विटर पर लिखा- इंडियन्स का ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया कि उन्हें लगता है लता मंगेशकर का आवाज बहुत अच्छी है। इस ट्वीट के बाद ये मुद्दा काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कई सेलेब्स ने लता मंगेशकर को सपोर्ट करते हुए यूजर्स को फटकार लगाई

अदनानी सामी ने जवाब में लिखा- बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पागल दिखने से बेहतर होता है कि जब आपको ज्यादा कुछ पता ना हो तो कुछ बोलने के फिजूल बोलने के बजाय चुप रहो।

इसके बाद अदनान ने लता मंगेशकर की एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें उनके साथ आशा भोसले और नूर जहां नजर आ रही थीं। उन्होंने इसपर कैप्शन लिखा- क्या आईकॉनिक और हिस्टॉरिक फोटो है। लता मंगेशकर, नूर जहां और आशा भोसले।

लता मंगेशकर के लिए नफरत भरे कमेंट लिखने वालों के खिलाफ विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी ट्वीट किया और कहा- सरस्वती में यकीन करने का मेरा कारण लता मंगेशकर ही हैं। बुराई में विश्वास करने का कारण मेरा उनके हेटर्स की वजह से है। लता मंगेशकर के फैंस अदनान सामी और विवेक की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रोलर्स को सुर कोकिला के बचाव में अच्छी लताड़ लगाई।

One of the reasons I believe in Saraswati and divine is because of Lata Mangeshkar.



One of the reasons I believe in devil is because of her haters.