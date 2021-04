संगीतकार अदनान सामी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। रोजाना लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। कई राज्यों के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने वैक्सीन लगवा ली है। अब संगीतकार अदनान सामी ने भी कोविड वैक्सीन लगवा ली है।

वैक्सीन लगवाने के लिए किया प्रोत्साहित

अदनान सामी ने वैक्सीन लगवाते हुए अपनी एक फोटो शेयर की है। इसके साथ, उन्होंने लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तस्वीर में अदनान ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हम खुद को वैक्सीन लगवा कर ही इस घातक महामारी से बचा सकते हैं। मैंने वैक्सीन लगवा ली है। ये बहुत ही सुरक्षात्मक भावना है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बाहर जाएं और वैक्सीन लगवाएं।"

The only way we can secure ourselves from this deadly pandemic is by getting ourselves VACCINATED...

I got myself vaccinated. It’s a very secured feeling... Go & DO IT!!

Do NOT listen to wrong stories about the vaccine. All vaccines are good for protection. Choose LIFE!!🙏💖🤗💉 pic.twitter.com/SdZ7FLOOXD