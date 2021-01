मुंबई। पाकिस्तान मूल के भारतीय सिंगर अदनान सामी ( Adnan Sami ) एक जमाने में काफी वजनदार थे। उनके वजन को लेकर अक्सर उन्हें ट्रोल किया जाता था। वह ट्रोलिंग आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। हाल ही सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अदनान को पुरानी फोटो शेयर कर ट्रोल करने की कोशिश की। इस पर सिंगर ने न केवल यूजर को करारा जवाब दिया बल्कि अपने वजन कम करने की बात भी बताई। सिंगर ने 230 किलो से 75 किलो तक पहुंचने की अपनी वजन घटाने की यात्रा को बताती तस्वीर भी शेयर की।

ज्यादा खाने से बढ़ा वजन

दरअसल,सिंगर अदनान सामी ने अपने बीते दिनों की एक फोटो ट्विटर पर साझा की है जब वह बहुत ज्यादा वजन बढ़ने की समस्या से जूझ रहे थे। सामी ने खुलासा किया कि वे उस समय बहुत सारा खाना खाते थे और इसके कारण ही उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था। सामी ने यह ट्वीट एक यूजर की प्रतिक्रिया को लेकर किया है, जिसने उनकी पत्नी रोया सामी खान द्वारा बनाई गई निहारी पर प्रतिक्रिया दी थी। यूजर ने लिखा था, 'बहुत ज्यादा तरी/ तेल, यह एक प्रामाणिक निहारी की तरह नहीं दिखता है। लेकिन आप इसे निहारी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं यह आपकी पसंद है।'

'खाने को लेकर मुझसे बहस ना करें'

इसका जवाब देते हुए सामी ने अपनी थ्रो बैक तस्वीर शेयर की और लिखा,'वाकई? क्या आप इस बेहद मोटे व्यक्ति को देखते हैं? यह मैं ही था। मैं अजवाइन खाकर ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि बहुत ज्यादा खाने से ऐसा हो गया था। मुझ से खाने को लेकर कभी बहस न करें, क्योंकि मैंने इस पर बहुत शोध किया है और बहुत खाया है। निहारी में हमेशा बहुत सारा घी होता है!!'

Really? Do you see this hugely fat person below? That was me. I didn’t become like that by eating ‘celery’! I became like that by EATING A LOT OF FOOD!!

NEVER argue with me about FOOD as I have researched & eaten enough for many generations!! Nihari always has a lot of Ghee!!👇 https://t.co/380wZaP4gB pic.twitter.com/0M2li5dIxS