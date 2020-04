33 सालों बाद फिर से लौटी 'रामायण' ने तोड़े सारे TRP रिकॉर्ड, मात्र चार एपिसोड में मिले 170 मिलियन दर्शक

नई दिल्ली। देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी किया गया है। इस बीच दर्शकों के मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर रामानंद सागर ( Ramanad Sagar ) की 80 के दशक की ‘रामायण’ ( Ramayan ) को फिर से प्रसारित किया जा रहा है। जब से रामायण के प्रसारण की खबर सामने आई थी। उसी वक्त से लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिला था। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर कई तस्वीरें वायरल होने लगी थी।

वहीं अब 33 साल बाद भी शो ने अपना जादू दिखाया और सभी टीआरपी रिकॉर्ड को तोड़ गिराया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने बताया कि ‘BARC के मुताबिक री-टेलिकास्ट किए जा रहें रामायण धारावाहिक ने 2015 के बाद से अभी तक की हाईएस्ट रेटिंग पाई है।' वहीं डीडी नेशनल के सीईओ शशि शेखर ( Shashi Shekar ) ने ट्वीट कर कहा कि- 'मुझे इस बात को बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि दूरदर्शन पर टेलिकास्ट हो रहे शो रामायण साल 2015 से अब तक का सबसे ज्यादा TRP पाने वाला हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट शो है।'

Thrilled to share that the re-telecast of RAMAYAN on @ddnational has garnered the highest ever rating for a Hindi GEC show since 2015 ( source: @BARCIndia )