चीन के 500 सिनेमाघर खुलने के बाद भी नहीं बिकी सिंगल टिकट,अब भी खौफ में जी रहे हैं लोग

नई दिल्ली। चीन के वुहान से निकले कोरोनावायरस ( Coronavirus ) ने दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। कोविड-19 की वजह से कई देशों को लॉक डाउन कर दिया कर दिया गया है। इसी बीच एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये ट्वीट फिल्म समीक्षक अतुल मोहन का है। अपने इस ट्वीट के माध्यम से अतुल ने बताया कि चीन में हालत सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे-धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। चीन ने व्यापार की तरफ लौटन शुरू कर दिया है। चीन में 500 से ज्यादा सिनेमाघर वापस से खुल चुके हैं। उनके इस ट्वीट को लोग काफी पढ़ रहे और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहें हैं।

#China is getting back into business, reopens more than 500 cinemas as #coronavirus threat is reducing there.



IN MOST OF THE CENTERS NOT A SINGLE TICKET WAS SOLD!