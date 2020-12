Kangana Ranaut को मीका सिंह ने दी चेतावनी, कहा- हमारी गली भूलकर भी नहीं आना

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को किसान आंदोलन में शामिल हुईं एक बुजुर्ग महिला के ऊपर टिप्पणी करना काफी भारी पड़ गया। कई सेलेब्स ने उनपर ट्वीट कर निशाना साधा। साथ ही अपने बयान को लेकर माफी मांगने की बात कही। अब सिंगर मीका सिंह कंगना पर बरस पड़े हैं। उन्होंने कंगना को एक्टिंग करने की नसीहत दे डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्विटर पर शेरनी बनना कोई बड़ी बात नहीं है।

दरअसल, कंगना ने एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा, ''फिल्म माफिया मेरे खिलाफ कई केस दर्ज कर चुके हैं। पिछली रात जावेद अख्तर ने एक और केस दर्ज करवाया है। महाराष्ट्र सरकार मुझ पर हर घंटे कोई न कोई केस दर्ज कराती है। अब पंजाब में कांग्रेस ने भी इस गैंग में जॉइन कर लिया है। लगता है मुझे महान बनाकर ही दम लेंगे। शुक्रिया।'' उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए मीका ने लिखा, ''पर बेटा आपका टारगेट क्या है ये तो समझ आए। आप एक टैलेंटेड खूबसूरत लड़की हो। आप एक्टिंग करो ना यार। अचानक इतनी देशभक्त वह भी ट्विटर और न्यूज पर।''

you can join us we are providing 5 laks meals everyday to the needy people aap sirf 20 logo ke liye kuch kardo.. sherni banna aur vo bhi sirf news pe and twitter pe tau koi badi baat nahi... but anyway I am your great fan 😎😎😎 https://t.co/pF0YXNRAGU

मीका सिंह ने आगे लिखा, ''हम हर रोज पांच लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। आप हमें जॉइन कर सकती हैं। आप सिर्फ 20 लोगों के लिए कुछ कर दो। शेरनी बनना और वो भी सिर्फ न्यूज और ट्विटर पर कोई बड़ी बात नहीं। खैर मैं आपका बड़ा फैन हूं।''

मीका सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और आखिर में कंगना से कहा, आप अपने बेतुके ट्वीट्स करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी गली भूलकर भी नहीं आना।

इससे पहले मीका ने कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल हुई महिंदर कौर को शाहीन बाग वाली दादी बताने वाले ट्वीट का स्क्रीनशॉट करते हुए लिखा था, ''मैं कंगना की बहुत रिस्पेक्ट करता था। यहां तक कि जब कंगना का ऑफिस तोड़ा गया था तब मैंने उनके सपोर्ट में ट्वीट किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। एक महिला होने के नाते आपको एक बुजुर्ग महिला के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यदि आपमें थोड़ी भी तमीज है तो माफी मांगे। आपको शर्म आनी चाहिए।'' बता दें कि कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल हुई महिंदर कौर को शाहीन बाग वाली दादी बताया था। साथ ही उन्होंने कहा कि वह 100 रुपए में उपलब्ध हो जाती हैं। उनके इस टिप्पणी की आलोचना हर किसी ने की। सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ भी उनकी जुबानी जंग हुई।

I used to have immense respect for @KanganaTeam, I even tweeted in support when her office was demolished. I now think I was wrong, Kangana being a woman you should show the old lady some respect. If you have any ettiquete then apologise. Shame on you.. pic.twitter.com/FqKzE4mLjp