लॉकडाउन के कई महीनों बाद खुले सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई Angerzi Medium, Irrfan Khan की थी आखिरी फिल्म

View this post on Instagram

A heartfelt melody dedicated to all the बिटियाs! 🌸 featuring my favourites @rekha_bhardwaj @kareenakapoorkhan ♥️ #Laadki out now: Link in bio. 2 days to #AngreziMedium. In cinemas this #Friday! @irrfan @KareenaKapoorKhan @deepakdobriyal1 #DineshVijan @homster #DimpleKapadia @bhushankumar @ranvirshorey @pankajtripathi @kikusharda @bhavesh_mandalia @vinaychhawal @creativegaurav @rekha_bhardwaj @sachinjigar @soulfulsachin @jigarsaraiya @priyasaraiyaofficial @maddockfilms @tseries.official @officialjiostudios @officialjiocinema @penmovies @carnivalmovienetwork