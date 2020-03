नेहा धूपिया के बयान के बाद सपोर्ट में उतरे पति अंगद बेदी, कहा- ये हैं मेरी पांच गर्लफ्रेंड्स.. उखाड़ लो जो उखाड़ना है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया (Neha Dhupia) आजकल अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। रियलिटी शो रोडीज (Roadies) के ऑडिशन्स के दौरान एक कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए वो कुछ ऐसा बोल गई जो ज्यादातर लोगों को रास नहीं आया और वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। सोशल मीडिया (Social Media) पर लगातार ट्रोल होने के बाद नेहा ने एक सफाईभरा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने फिजिकल एब्यूज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। अब नेहा के पक्ष में उनके पति अंगद बेदी (Angad Bedi) ने अपने अंदाज़ में ट्रोलर्स (Trollers) को वही बात कह दी है जो खुद नेहा कह गई थीं।

अंगद बेदी (Angad Bedi) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है- सुन मेरी बात, ये हैं मेरी पांच गर्लफ्रेंड्स!!! उखाड़ लो जो उखाड़ना है, #itsmychoice। दरअसल अंगद ने इस कैप्शन के साथ नेहा की अलग-अलग फोटोज़ साझा की हैं। अंगद ने अपनी पत्नी नेहा के सपोर्ट में बेहतरीन पोस्ट किया है। हालांकि कई यूजर्स अंगद को इस पोस्ट के लिए फटकार लगा रहे हैं। नेहा धूपिया की ही तरह ट्रोलर्स अंगद बेदी को भी ट्रोल कर रहे हैं।

बता दें कि नेहा धूपिया (Neha Dhupia) ने रोडीज़ में ऑडिशंस के दौरान एक कंटेस्टेंट को उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारने की वजह से फटकार लगाई थी। दरअसल, कंटेस्टेंट ने बताया था कि उसकी कथित गर्लफ्रेंड उसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए पांच अन्य लड़को के साथ रिलेशनशिप में थी जिसके बाद लड़के ने उसे थप्पड़ मारा था। इस बात पर नेहा ने कहा था कि ये एक लड़की की च्वॉइस है, किसी को उसे थप्पड़ मारने का अधिकारी नहीं है। जिसके बाद नेहा सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो गईं।

For all the ppl writing abusive and harassing messages to you and your family should know, they aren’t on the right side of the moral compass they r acting to be the torch bearers of. Adultery is wrong morally n so is violence. One can’t be the response to the other. https://t.co/L9f8JLJB2m