'रामायण' का असर पाकिस्तान पर भी, इमरान ने जनता से की ये इस्लामिक शो देखने की अपील

कोरोना वायरास से लगभग पूरी दुनिया जूझ रही है। इसी वजह से कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। भारत में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने पौराणिक धारावाहिक रामायण के पुन: प्रसारण की मांग की थी। लोगों की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'रामायण' के दोबारा प्रसारण की जानकारी लोगों को दी थी। अब पाकिस्तान भी इसकी कॉपी कर रहा है और पीएम मोदी के नक्शेकदम पर चलते हुए पाक‍िस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी लोगों से एक खास सीरियल को देखने की अपील की है।

Prime Minister Imran Khan shares his views over PTV telecast of famous Turkish drama serial Diriliş: Ertuğrul; it will make our youth learn about Islamic history and ethics pic.twitter.com/pymAPbJFLr