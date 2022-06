सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप होने के बाद 'धूम 4' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता, फिल्म से आउट हुए खिलाड़ा!

अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म से फैंस और दर्शकों को काफी उम्मीद थी, जिसपर ये कुछ हद तक ही खरी उतरी। इस फिल्म में अक्षय 'सम्राट पृथ्वीराज' की भूमिका में हैं। फिल्म को तो कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा है। फिल्म फ्लॉप होती नजर आ रही है।

फिल्म से मिली प्रतिक्रिया के बाद अक्षय के करियर पर सवाल उठने लगे है और उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी क्रिटिक्स द्वारा अच्छा रिव्यू नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते एक्टर का आगे का फिल्मी करियर दांव पर लग सकता है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि यशराज की फिल्म धूम 4 (Dhoom 4) में भी अक्षय कुमार नजर आएंगे, लेकिन अब मिल रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से अक्षय कुमार को बाहर कर दिया गया है।

