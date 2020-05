Sonu Sood की राह चलीं Swara Bhaskar, दिल्ली में फंसे Migrant Workers को पहुंचा रही हैं घर

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus In India) के कारण देश में लगे लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है। वहीं प्रवासी मजदूर (Migrant Workers) इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जब शहरों में उनका काम बंद हो गया तो वह अपने गांव की ओर निकल पड़े। ऐसे में इनकी मदद के लिए बॉलीवुड स्टार्स आगे आ रहे हैं। सोनू सूद (Sonu Sood Helping Migrant Workers) काफी वक्त से मजूदरों को घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी उनकी राह चल पड़ी हैं। जी हां, स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar Help Migrants) दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रही हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश व बिहार पहुंचा रही हैं।

स्वरा भास्कर अब तक करीब 1350 श्रमिकों को उनके घर पहुंचा चुकी हैं। एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि 'अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आस-पास रहने वाले श्रमिक/श्रमिकों को जानते हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश या बिहार में अपने घर वापस जाना है तो उनके नाम, मोबाइल, नंबर, गंतव्य और इस वक्त वह कहां हैं? ये स सब डिटेल इस फॉर्म में भरें। हमारे साथी आपकी मदद करेंगे।' स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar Team) अपनी टीम के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा रही हैं। इसके अलावा स्वरा श्रमिकों को जूते-चप्पल भी बांटने का काम रही हैं।

एक्ट्रेस का कहना है कि देश में लाखों प्रवासियों के फंसे होने पर उन्हें घर पर आराम से बैठने में शर्म महसूस होती है। स्वरा ट्विटर (Swara Bhaskar Twitter) पर काफी एक्टिव हैं और मदद के लिए हर जानकारी दे रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सोनू सूद ने कई हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम किया है और वह लगातार मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हर जगह इस वक्त सोनू सूद की तारीफ हो रही है। इसके अलावा महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Help Migrants) ने भी हाल ही में मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए 10 बसों का इंतजाम कराया। वहीं एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) भी लगातार अपने फाउंडेशन के जरिए मजदूरों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं।

#MigrantsOnTheRoad .. I’m not done yet ... continuing to stand by hundreds of them everyday...#JustAsking ..🙏🙏🙏requesting you please find a way to reach some one closer to you. Let’s give back to life ..a #prakashrajfoundation initiative pic.twitter.com/lRPIDqVioV