Sushant की मौत के बाद मजदूर को आ रहे फोन कॉल्स, परेशान होकर पहुंचा पुलिस के पास

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद सोशल मीडिया उनकी यादों से भरा पड़ा है। सुशांत के फैंस को उनके जाने का गहरा सदमा लगा (Sushant Fans are upset) है। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि उनका फेवरेट स्टार अब इस दुनिया में नहीं है। इसी से एक मजदूर की परेशानी जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह के निधन के बाद मध्यप्रदेश के एक बीस साल के मजदूर को लगातार फोन कॉल्स आ रहे (MP Labourer flooded with calls over Sushant Death) हैं और अब वो इससे परेशान हो चुका है। जिसके बाद आखिरकार उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करानी (Labourer upset with calls approached police) पड़ी। दरअसल ये सब एक फैन पेज के कारण हुआ है। वो फैन पेज जो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के नाम (Sushant Ex- girlfriend Ankita Lokhande Facebook fanpage) से बना हुआ है। उसी कारण मध्यप्रदेश का एक मजदूर दिक्कत में आ गया है।

पुलिस में शिकायत होने के बाद जब छानबीन की गई तो ये बात सामने आई कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के नाम से फेसबुक पर एक पेज बना (Ankita Lokhande Facebook fanpage) हुआ है। जिसके अबाउट सेक्शन में मजदूर का नंबर डाला (Labourer phone number mentioned in about section) गया है। पुलिस की साइबर सेल ने बताया कि मजदूर का नंबर पड़े होने के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ इसपर पुलिस जांच कर रही है। पेज के संचालक से भी पुलिस ने सवाल किया है कि आखिर एक मजदूर का नंबर इस पेज पर क्या कर रहा है? लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।

पीटीआई से हई बातचीत में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मजदूर को सुशांत के फैंस अंकिता का नंबर समझकर लगातार कॉल कर रहे (After Sushant's suicide labourer getting calls) थे। कोई अपना गम बांट रहा था तो कोई अपना गुस्सा निकाल रहा था। इस पेज को लगभग 40 हजार लोगों ने फॉलो किया हुआ है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि इस अंकिता लोखंडे के नाम से बने इस फैन पेज को कौन चला (Police finding page operator) रहा है और वहां आखिर इस मजदूर का नंबर क्यों मौजूद है? बता दें कि सुशांत के अब तक कई फैन पेज बन चुके हैं। जहां उनको न्याय दिलाने की मांग तेज है।