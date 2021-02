दो महीने बाद किसान आंदोलन पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, बचते हुए कहा- 'सही चीज़ होनी चाहिए'

नई दिल्ली। पिछले दो महीनों से देश में किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) चल रहा है। सभी किसान सरकार द्वारा पास किए गए तीनों बिलों से नाखुश हैं और दिल्ली बॉर्डर प्रदर्शन कर उनकी मांग को पूरा करने की बात कह रहे हैं। 26 जनवरी को अचानक से किसान आंदोलन हिंसक बन गया। जिसकी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े। वहीं आम से लेकर खास तक सभी इस आंदोलन पर अपनी राय रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां पर किसान आंदोलन को लेकर उनका रिएक्शन कैप्चर किया गया है।

दरअसल, दबंग खान एक म्यूजिक शो के लॉन्च पर पहुंचे थे। जहां पर मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि देश में चल रहे किसान आंदोलन पर वह क्या कहना चाहेंगे? सवाल सुनते ही सलमान बड़े ही बचते हुए दिखाई दिए और उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ संतुलित जवाब देते हुए कहा कि 'सही चीज होनी चाहिए। जो सबसे सही है उसे किया जाना चाहिए। सबसे नोबेल चीज की जानी चाहिए। सही चीज होनी चाहिए हर एक के साथ।' सलमान यह बात कहकर वहां चले जाते हैं।

