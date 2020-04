थ्रोबैक वीडियो: शो के दौरान जब विदेशी होस्ट ने उड़ाया भारतीय संस्कृति का मज़ाक, ऐश्वर्या ने दिया करारा जबाब

नई दिल्ली। मिस यूनिवर्स रही ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती के चर्चे देश में ही नहीं विदेशों में भी होते हैं। लेकिन रग-रग में जितनी उनकी सुंदरता भरी हुई है उससे कहीं अधिक वो भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत भारतीय नारी हैं। तभी तो उनके संस्कार उनकी बेटी में भी झलकते हुए दिखाई देते हैं।

ऐश्वर्या की भारत के प्रति चाहत उस समय देखने को मिली जब वो एक इंटरनेशनल चैट शो पर पहुंची थीं। चैट शो को डेविड लेटरमैन होस्ट कर रहे थे। इसके पहले डेविड शाहरुख खान का भी इंटरव्यू ले चुके थे, जो काफी सुर्खियों में रहा था। डेविड ने अपने चैट शो में ऐश्वर्या राय से कई तरह के सवाल जबाब किए। लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ पूछ लिया, जो उन्हें सवाल करना ही भारी पड़ गया।

ऐश्वर्या से डेविड ने पूछा कि- ‘क्या ये सच है कि अभी भी आप अपने माता-पिता के साथ रहती हैं? जवाब में ऐश्वर्या ने कहा- हां। इसके तुरंत बाद डेविड ने तंज कसते हुए कहा कि क्या भारत में बड़े होने के बाद भी अपने माता-पिता के साथ रहना बहुत साधारण बात है’?

डेविड के इस सवाल पर वहां बैठे दर्शक तेजी से हंसने लगे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि डेविड लेटरमैन ऐश्वर्या राय के साथ भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। विश्व स्तर पर भारतीय संस्कारों का मजाक उड़ता देखकर ऐश्वर्या ने अपना आपा खो दिया और वही सख्त एक्सप्रेशन्स के साथ उन्होनें एक मिनट सोचकर कहा- “हां भारत में बच्चों के बड़े होने के बाद भी अपने माता-पिता के साथ रहना बहुत साधारण बात है, क्योंकि हमें डिनर पर अपने माता-पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है”।

Yes! And it’s the proudest moment for me to be able to be there for them, as they have for me. Try it sometime, you might feel better about yourself.