Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय पहुंची हाईकोर्ट, बोलीं- पर्सनल अधिकारों का हुआ उल्लंघन…

ऐश्वर्या राय के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म पोन्नियन सेल्वन में देखा गया था। वहीं, ऐश्वर्या राय ने साल 1997 में फिल्म 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्में दी हैं। वह कई बड़े-बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एंबेसडर भी हैं और फिल्मों के अलावा विज्ञापनों से भी अच्छी कमाई करती हैं। यही वजह है कि उन्होंने उन कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो उनकी नकली तस्वीरों का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रही हैं।