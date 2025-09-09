Patrika LogoSwitch to English

Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय पहुंची हाईकोर्ट, बोलीं- पर्सनल अधिकारों का हुआ उल्लंघन…

Aishwarya Rai High Court: अभिषेक बच्चन की पत्नी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और खुद के लिए सुरक्षा की मांग की है। आइये जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला…

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 09, 2025

Aishwarya Rai appeal to HC
ऐश्वर्या राय पहुंची हाईकोर्ट (फोटो डिजाइन: पत्रिका)

Aishwarya Rai High Court: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं और शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने पर्सनैलिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग भी की है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में एक्ट्रेस का आरोप है कि कई कंपनियां उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के कर रही है।

ऐश्वर्या राय पहुंची हाईकोर्ट (Aishwarya Rai High Court)

ऐश्वर्या ने याचिका में बताया है कि उनकी कई नकली और 'अवास्तविक' तस्वीरें AI की मदद से बनाई गई हैं और उनका इस्तेमाल टी-शर्ट, मग, और कई दूसरे सामानों को बेचने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें उनकी कभी नहीं थीं, बल्कि कंप्यूटर से बनाई गई हैं।

ऐश्वर्या राय ने दी ये दलील (Aishwarya Rai appeal to Delhi HC)

ऐश्वर्या राय के वकील ने दलील देते हुए ये भी कहा है कि बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियां उनके पर्सनल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और इसे रोका जाना बेहद जरूरी हो गया है।

ऐश्वर्या राय हैं कई ब्रांड्स की एंबेसडर

ऐश्वर्या राय के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म पोन्नियन सेल्वन में देखा गया था। वहीं, ऐश्वर्या राय ने साल 1997 में फिल्म 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्में दी हैं। वह कई बड़े-बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एंबेसडर भी हैं और फिल्मों के अलावा विज्ञापनों से भी अच्छी कमाई करती हैं। यही वजह है कि उन्होंने उन कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो उनकी नकली तस्वीरों का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रही हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय पहुंची हाईकोर्ट, बोलीं- पर्सनल अधिकारों का हुआ उल्लंघन…

