पति Abhishek Bachchan के फोन चैक करने पर बोलीं Aishwarya Rai, जवाब सुन सब हुए हैरान और मौन

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्रियां ( Bollwood actresses ) हो या फिर आम महिल पत्नी का व्यवहार ( Wife behaviour ) सबका एक जैसा ही होता है। अब सोशल मीडिया पर बी-टाउन ( B-town couple ) कपल ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya Rai Bachchan ) और अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ) को ही देख लीजिए। दोनों ही अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ ( Personal life ) को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी ऐश का ससुराल संग संबंधों का ठीक ना होने की खबरें सामने आती हैं तो कभी मीडिया के सामने अभिषेक का ऐश को सरेआम छोड़ देने का वीडियो वायरल हो जाता है। लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच इस खट्टी-मीठी जोड़ी का एक मजेदार किस्सा जमकर वायरल हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं।

दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि मीडिया सेलेब्स से उनकी प्रोफेशनल लाइफ ( Professional life ) को लेकर तो सवाल करती ही है लेकिन अक्सर मौके का फायदा उठाते हुए वह उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल भी पूछ लेती है। ऐसा ही एक बार ऐश्वर्या के साथ हुआ है। जब एक रिपोर्ट ने ऐश से पूछ लिया गया 'क्या वह अभिषेक का फोन चेक करती हैं?' ( Does she check Abhishek's phone? ) इस पर ऐश जवाब में कहती है कि 'वह कभी भी अपने पति का फोन चेक नहीं करती हैं।' कुछ पल के लिए लोग हैरान और मौन ( People were shocked and slient ) हो जाते हैं। जिसके बाद मीडिया में खड़े तमाम लोग हंसने लगते हैं।

बता दें बॉलीवुड में सलमान खान संग ऐश्वर्या के अफेयर ( Salman Khan Aishwarya affair ) के चर्चे खूब मशहूर हैं। यही नहीं करिश्मा ( Karishma kapoor ) और रानी मुखर्जी ( Rani mukerjee ) संग अभिषेक की लव-स्टोरी ( Abhishek love story ) भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन 20 अप्रैल 2007 में ऐश्वर्या ने अभिषेक संग ( Aishwarya Abishek wedding ) शादी कर ली थी। 13 साल की शादी में वह एक बेटी आराध्या बच्चन ( Aaradhya bachchan ) के माता-पिता भी बन चुके हैं। दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं।