Amitabh Bachchan की पोती Aaradhya का हुआ स्वैब टेस्ट, परिवार को है बिटिया की रिपोर्ट का इंतजार

नई दिल्ली। बीते दिन शनिवार बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) और अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ) कोरोनावायरस पॉजिटिव ( Coronaviurs Positive ) पाए गए हैं। जिसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कप मच गया है। ऐसे में परिवार के और सदस्यों की कोरोना जांच ( Continue Bachchan Family Coronavirus Report ) जारी है। ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन ( Aishwarya Rai Bachchan and Jaya Bachchan Report Negative ) की रिपोर्ट्स पहले ही नेगेटिव आ चुकी हैं। खबरों के मुताबिक आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan Swab Test ) का भी स्वैब टेस्ट सैंपल लिया जा चुका है। जिसकी रिपोर्ट का इंतजार ( Wating For Aaradhya Swab Report ) किया जा रहा है।

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ( Amitabh abhishek coronavirus ) और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बंगले को BMC के कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइज ( bachchan bungalow sanitizer ) कराया गया है । बताया जा रह है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को हल्के बुखार ( Amitabh Abhishek fever ) की शिकायत थी। ऐसे में दोनों का एंटीजेन बॉडी टेस्ट ( Antigen test ) भी किया गया था। जिसके बाद दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब दोनों का एक और टेस्ट किया ( one more test ) जाएगा, जिससे पूरी बॉडी डिटेल्स ( Know about body details ) पता चल पाएंगी। ये रिपोर्ट आज यानी रविवार को मिल जाएगी। बताते चलें कि अभिषेक ने ट्वीट कर बताया था कि उन्होंने बीएमसी समेत सभी जरूरी अथॉरिटीज को इस बात की जानकारी दे दी है। दोनों को मुंबई के नानावटी अस्पताल (Amitbh And Abhishek Nanavati Hospital ) में भर्ती किया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ बच्चन की हालत ( Amitabh Bachchan's condition is now stable ) अब स्थिर है। नानावती सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के ( Nanavati Super Specialty Hospital ) पीआरओ के मुताबिक अमिताभ बच्चन की हालत अब पहले से बेहतर है। उन्हें कोविड-19 संक्रमित पाया गया था। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल के आइसोलेशन वॉर्ड ( Amitabh bachchan shiffted Isolation ward ) में रखा गया है।