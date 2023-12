Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय बच्चन ने छोड़ा अभिषेक बच्चन का घर! ससुराल छोड़ आराध्या बच्चन संग मायके में हुईं शिफ्ट?

Published: Dec 15, 2023

Aishwarya Rai Bachchan Moved Out Of The Bachchan House: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बीते लंबे समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं, अब जानकारी आ रही है कि अभिनेत्री ने पति का घर छोड़ दिया है।

Aishwarya Rai Bachchan: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहा है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ये कंफर्म है कि बहूरानी ऐश्वर्या का सासू मां जया बच्चन के साथ भी सबकुछ ठीक नहीं है।