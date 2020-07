अस्पताल में भर्ती Aishwarya Rai का बुखार हुआ कम, Aaradhya Bachchan की हालत में भी आया सुधार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कहर से ग्रसित बिग बी अमिताभ बच्चन(Covid-19 positive Aishwarya Rai Bachchan) के साथ उनका पूरा परिवार मुम्बई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हो गया हैं। कल देर रात ऐश्वर्या राय बच्चन(Aishwarya Rai and Aaradhya Bachchan Admitted To Hospital) भी अपनी बेटी आराध्या के साथ भर्ती हो गई है उन्हें तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ के साथ गले में हल्का दर्द हो रहा था जिसके चलते निजी डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी, वहीं आराध्या का बुखार रूकने का नाम नही ले रहा था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद दोनों की हालत में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है।

Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive. They will be self quarantining at home. The BMC has been updated of their situation and are doing the needful.The rest of the family including my Mother have tested negative. Thank you all for your wishes and prayers 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 12, 2020

बताया जा रहा था कि रात में जब ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai, Aaradhya test positive for coronavirus)और आराध्या को भर्ती कराया जा रहा था उस समय वो बुखार से ग्रसित थी लेकिन तुरंत ट्रीटमेट मिल जाने ते बाद से अब उनका बुखार काफी हद तक कम हो गया है और आराध्या की तबीयत में भी सुधार देखने को मिल रहा है। दोनों की हालत स्थिर है। गले में संक्रमण की वजह से ऐश्वर्या राय(Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive) को सर्दी- के साथ खांसी का समस्या काफी बढ़ने लगी थी, जो दवाइयां देने के बाद काफी हद तक कम हो गयी है।

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

जानकारी कि अनुसार इस हॉस्पिटल में पहले से भर्ती अमिताभ बच्चन(Amitabh Bachchan and his actor-son Abhishek are recuperating in an isolation ward) और अभिषेक बच्चन की हालत में भी काफी सुधार आया है।उन्हें एक ही वॉर्ड में आइसोलेशन में रखा गया है,लेकिन ऐश्वर्या और आराध्या को एक अलग वॉर्ड में आइसोलेशन में रखा गया है।

Mumbai: Aaradhya Bachchan, daughter of Abhishek Bachchan and Aishwariya Rai Bachchan, who tested positive for #COVID19 has been admitted at Nanavati Hospital. https://t.co/ZSDdDHwIDE — ANI (@ANI) July 17, 2020

बता दें कि पिछले शनिवार को अमिताभ(Amitabh Bachchan and Abhishek tested positive for coronavirus) और अभिषेक को कोरोना की रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद नानावटी भर्ती कराया गया था, तो वहीं ऐश्वर्या और आराध्या को कोरोना के लक्षण कम होने के कारण उन्हें फैमिली डॉक्टर की सलाह (self quarantining at home)पर घर पर क्वारंटीन होने की सलाह दी गयी थी।

बताया जा रहा है कि अस्पताल में जो डॉक्टर्स की टीम अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का इलाज कर रही है, वही डॉक्टर्स की टीम ऐश्वर्या और आराध्या की देखरेख में लगी है। बताया जा रहा है कि अब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहे है। दोनों की हालत पहले से काफी सुधार आया है।