VIDEO: इवेंट के बीच जया बच्चन ने बहू ऐश्वर्या के लिए कही थी ऐसी बात, एक्ट्रेस के छलकने लगे थे आंसू

View this post on Instagram

Jaya Bachchan on daughter-in-law Aishwarya Rai: ‘She fitted in family so well’ Jaya Bachchan showers love as she talks about daughter-in-law Aishwarya Rai on this throwback video from Karan Johar’s Koffee with Karan | 2007 . . . . پ.ن : برای اون دوستانی که همیشه تز میدن که آیش انتخاب خانواده نبوده و خاله زنک بازی هایی ازین قبیل 🤗 البته قبلا هم نمونه های دیگه ای هم گذاشتم . . . #Aishwarya #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan #JayaBachchan #BachchanFamily #Bachchans #Bollywood #KoffeeWithKaran #Interview