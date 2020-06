Ajay Devgan नजर आएंगे स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में, राजामौली की पीरियड ड्रामा फिल्म 'RRR'की शूटिंग हुई शुरू

नई दिल्ली।बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्म देने वाले एसएस राजामौली( ajay devgn with rajamauli) फिल्म 'बाहुबली' के बाद 'आरआरआर: राइज रिवोल्ट रोअर' एक पीरियड ड्रामा फिल्म के साथ तहलका मचाने वाले है। अभी कुछ समय से कोरोनोवायरस महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग रूकी हुई थी। लेकिन अब मेकर्स लॉकडाउन में मिली रियायतों के बाद एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसी के बीच अधर में लटकी फिल्म 'आरआरआर' (rrr of rajamauli) अब जल्द ही आने वाली है। जिसमें मुख्य किरदार में आलिया भट्ट और अजय देवगन नजर आएंगे।

इस फिल्म में अजय जूनियर एनटीआर और राम चरण के गुरु के किरदार में नजर आने वाले हैं।जिसे वो एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब दर्शको को भी अजयदेवगन(Tanhaji the unsung warrior) के इस लुक का बेसब्ररी से इंतजार हैं।

जानकारी के अनुसार जहां अजय देवगन(ajay devgn) जूनियर एनटीआर(Junior NTR) और राम चरण(Ram Charan) के गुरू की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, तो वहीं आलिया भट्ट सीता की भूमिका निभाते नजर आएंगी...जिसका राम चरण और जूनियर एनटीआर के बीच वैचारिक लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

The stars are shining bright on the sets of #RRR! @ajaydevgn ji, @tarak9999, #RamCharan & @ssrajamouli from the shoot! #RRRMovie pic.twitter.com/GAOy8Ohb3s