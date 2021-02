'गंगूबाई काठियावाड़ी' के सेट पर पहुंचे अजय देवगन, संजय लीला भंसाली के साथ तस्वीर हुई वायरल

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhasali) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' (Gangubai Kathiawadi) इस साल रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों में से एक है। फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) लीड रोल में हैं। वह गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार में नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें आलिया का दमदार अवतार देखने को मिला था। टीजर देखकर जहां लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई तो वहीं अब एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgan) की फिल्म में एंट्री से उनके फैंस काफी खुश हैं।

अजय के हाथों में स्क्रिप्ट

अजय देवगन ने फिल्म की शूटिंग का काम शुरू कर दिया है। दरअसल, अजय देवगन की संजय लीला भंसाली के साथ एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को भंसाली के प्रोडक्शन हाउस भंसाली प्रोडक्शन्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अजय देवगन के हाथों में स्क्रिप्ट है और उनके साथ संजय लीला भंसाली खड़े हैं, जो उन्हें कुछ कहते दिख रहे हैं। दोनों की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रही है।

We are happy to have @ajaydevgn join the team of #GangubaiKathiawadi ❤️@aliaa08 #SanjayLeelaBhansali @prerna982 @jayantilalgada @PenMovies pic.twitter.com/sYargZ4Z3A