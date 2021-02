मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'तेजस' ( Tejas Movie ) को लेकर नई जानकारी शेयर की है। हाल ही कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट पर बताया कि इस मूवी में उनका एक सिख सैनिक का किरदार है। बता दें कि 'तेजस' में उनके लुक का खुलासा बहुत पहले कर दिया गया था।

आज पूरा नाम पढ़ा यूनिफॉर्म पर

कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट में लिखा,' तेजस' में मेरा किरदार एक सिख सैनिक का है, मुझे इस बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि मैंने आज यूनिफॉर्म पर मेरे किरदार का पूरा नाम नहीं पढ़ा था। नाम को देखकर मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान दौड़ गई। हमारी इच्छाएं और प्यार के बढ़ने का एक तरीका होता है, हमारी समझ से कहीं ज्यादा तरीकों से यूनिवर्स हमसे बात करता है।' एक्ट्रेस ने इस पोस्ट के साथ 'तेजस' में अपने किरदार की यूनिफॉर्म की फोटो भी शेयर की है। इससे पहले कंगना ने एक पोस्ट में बताया,'नई यात्रा की शुरूआत हो रही है...तेजस की टीम के साथ लुक टेस्ट। इस मूवी की शूटिंग इस ग्रीष्म ऋतु में शुरू होगी, इसी महीने मेरे जन्मदिन भी है।'

Playing a Sikh soldier in Tejas, I never knew until I read my character full name on my uniform today, had an instant smile on my face, our longings and love has a way of manifesting, universe speaks to us in more ways than we understand ❤️ pic.twitter.com/wkR9jQWbhL — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 27, 2021

Beginning of a new journey... look test with team #Tejas going on floor this spring my birthday month 🌸⁦@sarveshmewara1⁩ ⁦@RonnieScrewvala⁩ ⁦@RSVPMovies⁩ pic.twitter.com/xMYdshFNlx — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 27, 2021

'ट्विटर पर फॉलोअर्स के लिए नहीं आई हूं'

इससे पहले कंगना रनौत ने ट्विटर पर आंशिक रूप से उनके अकाउंट को बैन किए जाने की बात पर कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। कंगना ने ट्वीट किया,'मैं आंशिक रूप से प्रतिबंधित हूं क्योंकि चाचा जैक और उनकी टीम मुझसे डर गई है। वे मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं और मुझे हर रोज खुलेआम उन्हें बेनकाब भी करने नहीं दे सकते हैं। मैं यहां फॉलोअर्स जुटाने या खुद का प्रचार करने के लिए नहीं आई हूं। मैं यहां अपने देश के लिए हूं और इसी बात से उन्हें दिक्कत है।'

I am shadow banned cos chacha @jack and his promoters of free speech @Twitter team is scared of me, they can’t suspend me but they can’t even let me keep exposing them every day, I am not here to catch followers or promote myself I am here for the nation and that hurts them 🙂 https://t.co/nNmY2uBDtn — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 27, 2021

I want to sing one song for myself ,” इस शहर में किससे मिलें हम से तो छूटी महफ़िलें हर शख़्स तेरा नाम ले हर शख़्स दीवाना तेरा, कल चौदहवीं की रात थी.... ❤️” https://t.co/OIiHcjHB74 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 27, 2021

ऋतिक पर साधा निशाना

इससे पहले शुक्रवार को कंगना ने अपने पूर्व कथित प्रेमी ऋतिक रोशन पर भी तंज कसा। दरअसल, क्राइम ब्रांच ने अभिनेता को समन भेजकर 27 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई स्थित उनके ऑफिस में आने को कहा है। यह मामला साल 2016 का है, जब ऋतिक ने कंगना के अकाउंट से 100 से अधिक ईमेल भेजे जाने की बात पर शिकायत की थी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने ट्वीट किया,'दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मगर मेरा 'बेवकूफ' एक्स अभी भी वहीं है, उसी मोड़ पे, जहां ये वक्त दोबारा लौट के नहीं जाने वाला।'