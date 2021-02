मुंबई। 'सुमाइला, इस बेजा चाहत का हकदार... मैं नहीं...मासूमियत है आप सब की...हंसता हूं हंसाता हूं...मगर...उदास रहता हूं...इस उमर में कर के बेदाखिल...मुझे मेरी धरती से...दे दिया सदमा...मुझे मेरे अपनों ने।' भारी मन से पोस्ट किया गया धर्मेन्द्र का ये ट्वीट उनके फैंस को परेशान कर गया। फैंस ने अपने चहेते स्टार को न केवल हिम्मत दी, ढांढस बंधाया बल्कि उनके लिए प्यार को पुरजोर ढंग से जाहिर भी किया। धर्मेन्द्र ( Dharmendra ) ने भी कई यूजर्स को रिप्लाई कर शुक्रिया कहा।

फैंस ने निकाले अपने-अपने मतलब

धर्मेन्द्र ने इस तरह का ट्वीट क्यों किया, इस पर उन्होंने खुलकर नहीं बताया। कुछ फैंस ने इसे किसानों के समर्थन और उनकी समस्याओं का हल नहीं निकलना समझा। वहीं, कुछ फैंस ने उनके बेटों के किसान आंदोलन के समर्थन नहीं करने को लेकर दुखी होना समझा। हालांकि 85 साल के धर्मेन्द्र को फैंस ने खूब प्यार दिया और दुखी नहीं होने को कहा। साथ ही उनकी मजबूरी समझने का दावा करते हुए राजनीति में नहीं पड़ने और खुद को परेशान नहीं होने देने की बात कही।

'ये थे आपके अपने'

ट्वीटर पर एक यूजर ने धर्मेन्द्र के इस पोस्ट के बाद आंदोलनरत किसानों की फोटोज शेयर की। इसके साथ ही लिखा,'ये थे आप के अपने...जो अपने हक के लिए अभी भी लड़ रहे हैं और रोज कई मर रहे हैं..पर अफसोस आज आपके अपने ...ये नहीं कोई और हैं। इस पर धर्मेन्द ने जवाब देते हुए लिखा,' पैरी, यह बहुत ही दुखदायी है। आप नहीं जानते हम ने सेंटर में किस-किस से क्या-क्या कहा है, मगर बात नहीं बनी। बहुत दुखी हूं मैं। दुआ करता हूं कोई हल जल्दी निकल आए। टेक केयर, लव यू आल।' इसी ट्वीट के रिप्लाई में एक यूजर ने लिखा,'अंकल जी, पैरी पोना, हम भी तो आपके अपने हैं, प्लीज उदास मत होइए, आप की बहुत याद आती है।'

'सबको चाहा है, सबका हूं, फिर भी'

धर्मेन्द्र के अपने आपको दुखी बताने के बाद उनके फैंस ने प्यार जताया और एक्टर से दुखी न होने की बात कही। इस यूजर ने लिखा,'सर, उदास मत रहा करो, हम सब दुआ करते है। कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।' इस पर धर्मेन्द्र ने कहा,'सबको चाहा है, सबका हूं, फिर भी।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'धरम जी, उदास ना होया करें, आप नेगेटिव यादों को सोचते हैं जबकि पॉजिटिव यादें भी मौजूद हैं। जो हो गया सो हो गया, इंशाअल्लाह, सब खैर होगी। आज भी हम सब आपसे प्यार करते हैं, ये काफी नहीं आपकी उदासी दूर करने के लिए?' इस पर धर्मेन्द्र ने लिखा,'जजबाती होना भी रोग है एक। और...दर्द इस रोग का...बढ़ता गया...ज्यों ज्यों दवा की।'

