आरआरआर से जूनियर एनटीआर का फर्स्ट लुक देख कर रह जाएंगे आप हैरान

डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर से जूनियर एनटीआर का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। जिसमें वे धांसू अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनके इस अंदाज को देखकर फैंस हैरान रह गए हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के किरदार का नाम भीम होगा। इस पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने भी रिएक्शन दिया है।

अभिनेता अजय देवगन ने ट्विटर हैंडल से जूनियर एनटीआर के फर्स्ट लुक को शेयर किया है और इसके कैप्शन में लिखा है, "भीम के बारे में बताने के लिए हमारे रामाराजू से बेहतर और कौन हो सकता है, आपके सामने भीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।"

आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर से पहले राम चरण का लुक भी रिलीज किया गया था। इस वीडियो में दिखाई गई झलक काफी बेहतरीन है। जिसे देखकर निश्चित ही बाहुबली की याद भी आ जाएगी। फ़िल्म में स्वतंत्रता सेनानी कोमुरम भीम के रोल में एनटीआर और अल्लूरी सीतारामराजू की भूमिका में रामचरण नजर आ रहे हैं।

फिल्म आर आर आर में जूनियर एनटीआर, राम चरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस सहित कई कलाकार है। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। जिसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामराजू के युवा समय का काल्पनिक वर्णन किया गया है। फिल्म कई भारतीय भाषाओं के साथ तेलुगू, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज के लिए तैयार है।

Bheem ke baare mein batane ke liye hamare Ramaraju se behtar aur kaun ho sakta hai?🔥🌊

