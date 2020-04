लॉकडाउन में बाहर जाने वालों का होगा ऐसा हाल, अजय देवगन ने Video शेयरकर कही ये बात..

नई दिल्ली देश और दुनिया कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के गंभीर दौर से गुज़र रहा है। कोरोना की ना तो अभी दवा बनी है और ना ही इसका वैक्सीन बना है, ऐसे में यह महामरी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। जिसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। लेकिन देश के कई हिस्सों में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश सरकार से ले कर बॉलीवुड सेलेब्स तक कर रहे हैं, इसी मकसद से अजय देवगन (Ajay Devgn) ने भी हिंदी फिल्मों के दिग्गज कलाकार राजकुमार (Raaj Kumar) की एक फिल्म का छोटा सा वीडियो शेयर किया है, और यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, इस वीडियो के साथ अजय देवगन ने ट्वीट करके लोगों को लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करने की नसीहत दी है।

Here’s a clear piece of advice from an asli-legend. Pay heed, #staysafe #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/jVzKeCzwIu