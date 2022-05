'दिलजले' के लिए अजय देवगन नहीं ये थे पहली पसंद, एक्टर ने दाढ़ी कटवाने की शर्त पर छोड़ी थी फिल्म

पंजाबी परिवार में जन्मे अजय को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी हैं। अजय ने फिल्म 'फूल और कांटे' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।

'फूल और कांटे' की वजह से अजय रातोंरात एक्शन स्टार बन गए। इसके बाद उनकी 'जिगर', 'दिलवाले', 'दिलजले' जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुईं। दिलजले के गाने तो इस कदर हिट हुए थे कि लोग इसे अपने फोन की रिंगटोन बनाने के लिए घंटों दुकान पर खड़े रहते थे। फिल्म के डायलॉग्स ने भी खूब गदर मचाया था। लोगों के इसके डायलॉग मुंहज़बानी रटे थे।

Ajay Devgan was not the first choice for 'Diljale'