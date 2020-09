अजय देवगन के बेटे की PM Modi ने की प्रशंसा, तारीफ में कही ये बात

नई दिल्ली।17 सितंबर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 70वें जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर क्या आम क्या खास सभी ने उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर से बधाई संदेश आए। भारत के सबसे पुराने सामरिक सहयोगी रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, तो पीएम मोदी के मित्र ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री व भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी मोदी को जन्मदिन की बधाई दी।

इस अवसर पर बॉलीवुड के सेलेब्स भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने-अपने अंदाज़ में जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ सभी ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके बदले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई लोगों के शुभकामनाओं का ट्विटर पर जवाब भी दिया।

