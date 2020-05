Ajay Devgn की फिल्म Maidan का सेट टूटा! फिर से बनने में लगेंगे दो महीने.. हुआ बड़ा नुकसान

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान का सेट गिरा (Ajay Devgn Maidan Set Dismantled) दिया गया है। बारिस के मौसम के कारण (Dismantled owing to Monsoon) ये बड़ा फैसला लिया गया। 16 एकड़ में बने इस सेट को ध्वस्त करने के बाद फिल्ममेकर्स को इसका बड़ा नुकसान हुआ है। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इस बात की जानकारी (Boney Kapoor Official Statement) देते हुए बताया कि मुंबई में एक बड़े आउटडोर सेट का बनाया गया था, लॉकडाउन से पहले शूटिंग भी चल रही थी लेकिन हमें ऐसा करना पड़ा। कोरोना वायरस के फैलने के बाद शूटिंग बंद हुई और अब मॉनसून का सीजन आने वाला है इसलिए इसे तोड़ दिया गया। अब ऐसे सेट को बनाने में फिर से दो महीने का वक्त लगेगा जिसकी शुरुआत सितंबर में की जाएगी। उसके बाद शूटिंग नवंबर तक स्टार्ट (Maidan Shooting could start in November) हो सकती है।





बोनी कपूर ने आगे कहा कि सेट को नष्ट करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान (Loss due to Maidan set dismantled) हुआ है लेकिन भला हुआ कि ज्यादातर इनडोर और कुछ आउटडोर हिस्सों को लखनऊ और कोलकाता में शूट किया गया था। बता दें कि फिल्म मैदान की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी सिर्फ एक हफ्ते का शूट ही बचा हुआ था। कोरोना वायरस के फैलने के बाद लॉकडाउन से सभी शूटिंग बंद (Shooting stops due to coronavirus) हैं। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ा है।

वहीं फिल्म की बात करें तो मैदान को अमित शर्मा डायरेक्ट (Director Amit Sharma) कर रहे हैं। ये फिल्म पूर्व फुटबॉल प्लेयर दिवंगत सैयद अब्दुल रहीम (Footballer Syed Abdul Rahim) की लाइफ पर बेस्ड है। उनका नाम इंडिया के बेस्ट कोच में शामिल है।





बता दें हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का सेट भी इसी कारण नष्ट (Akshay Kumar Prithviraj Set dismantled) कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक, सेट का मेनटेनेंस बहुत ज्यादा आ रहा था जबकि शूटिंग पिछले दो महीनों से बंद पड़ी है। ऐसे में मेकर्स ने इसे तोड़ने का फैसला लिया। मुंबई में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, मॉनसून आने वाला है उस दौरान सेट का रखरखाव आसान नहीं होगा इसीलिए इसे गिरा दिया गया। वहीं कई फिल्मों की रिलीज भी रुकी हुई है जबकि कुछ को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जा रहा है। गुलाबो सिताबो, शंकुतला देवी और लक्ष्मी बॉम्ब जैसी फिल्में ओटीटी पर रिलीज को तैयार हैं।