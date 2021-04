अजय देवगन की वेब सीरीज का फर्स्ट लुक हुआ रिवील, 'रूद्र- द ऐज ऑफ़ डार्कनेस' से करने जा रहे हैं डिजिटल डेब्यू

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं। जिसका ऐलान खुद अजय ने अपनी पहली वेब सीरीज 'रूद्र- द ऐज ऑफ़ डार्कनेस' (Rudra- The Edge Of Darkness) का फर्स्ट लुक जारी करते हुए सोशल मीडिया पर किया है। अजय पहली बार किसी वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। जिसमें वो एक बार फिर पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे। लेकिन अजय एक ग्रे कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। अजय देवगन ने अपने ट्विटर पर फर्स्ट टीजर वीडियो पोस्ट किया है।

Happy to announce the crime thriller of the year Hotstar Specials 'Rudra - The Edge Of Darkness'. This one’s going to be ‘killer’ @DisneyplusHSVIP 😉#DebutDobara #Rudra@ApplauseSocial @BBCStudiosIndia @nairsameer pic.twitter.com/CoFFRlARAW