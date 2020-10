अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में आएंगे नजर

बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के प्रमोशन के लिए मशहूर टीवी शो कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे। यह फिल्म दीवाली के अवसर पर रिलीज होने वाली है। डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कियारा आडवाणी और अक्षय कुमार जुट गए हैं।

फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर आने की जानकारी अक्षय कुमार ने खुद ट्वीटर के माध्यम से दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें वे एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण और कियारा आडवाणी के साथ नजर आ रहे हैं।

अक्षय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वह जल्द ही कपिल शर्मा के सेट पर होंगे। इस पर रिप्लाई करते हुए कपिल ने लिखा, "इतने लंबे समय के बाद शूट पर किए गए फन के लिए शुक्रिया पाजी, ढेर सारा प्यार और सम्मान। लक्ष्मी बम लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं। कपिल शर्मा के ट्वीट पर ट्वीट करते हुए अक्षय ने लिखा, "मुझे लगता है कि मेरी फिल्म का प्रमोशन तुम्हारे शो के बिना अधूरा है या फिर तुम फिल्म मार्केटिंग टीम को घूस देते हो , लेकिन वास्तव में एक मजेदार दिन के लिए शुक्रिया, जल्द मिलते हैं।" आपको बता दें यह फिल्म दीपावली के उपलक्ष में 9 नवंबर को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

I think my film promotions are incomplete without your show now...either it’s that or you bribe all my film’s marketing team 😂😂 But seriously thank you for a fun day, see you soon 🤗 https://t.co/qD9uLAbd1P