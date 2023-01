शाहरुख-सलमान को पछाड़ नंबर-1 बने अक्षय कुमार, जानें किस नंबर पर है आपका फेवरेट स्टार

बॉलिवुड स्टार अक्षय कुमार ने दिसंबर 2022 में मीडिया इनसाइट्स फर्म 'ऑरमैक्स' द्वारा जारी टॉप 10 मेल हिंदी फिल्म स्टार्स की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इनमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से लेकर सलमान खान का नाम शामिल है। यह लिस्ट कंज्यूमर रिसर्चऔर डेटा एनालिटिक्स पर आधारित होती है।

Akshay Kumar Beats ShahRukh Khan, Salman Khan to become most popular male star on Ormax list