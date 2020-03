Coronavirus: अक्षय कुमार ने जनता को जागरूक करने के लिये की एक बड़ी अपील ,ट्वीट हुआ वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर अक्षय कुमार देश के हर समसामयिक मुद्दों पर मुखर हो कर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को फटकार भी लगाते हैं। अक्षय कोरोना से जंग के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम में लगातार लगे हुए हैं। अक्षय लॉकडाउऩ का पालन करते हुए सोशल मीडिया पर देशहित में वीडियो और अपने ट्वीट के माध्यम से लगातार संदेश देते रहते हैं। वैसे तो उनके लगातार ट्वीट आ रहे हैं लेकिन उनके एक ट्वीट की इन दिनों काफी चर्चा है।

Absolutely in agreement with you on this Joginder, @iTIGERSHROFF is going great guns but at this time the one and only superstar is the one who will stay at home ensuring his and his family’s safety. Urging each one of you to be a superstar 🙏🏻 https://t.co/Lf2l6tfH1T