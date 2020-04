Video Story : 25 करोड़ देने के बाद फिर अक्षय कुमार ने दिखाई दरयादिली, दिया ​करोड़ों का दान

बॉलीवुड सेलिब्रिज में दान दाताओं का जिक्र होता है महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अजय देगवन से पहले बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम लिया जाता है। अक्षय जब भी देश कोई दुखद घटना होती है, चाहे फिर किसानों का मामला हो या फिर शहीदों का। वे दिल खोलकर मदद के लिए आगे आते हैं।

इस समय देश में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही हैं ऐसे में अक्षय ने कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिए पीएम केयर्स फंड में सबसे पहले पहल करते हुए 25 करोड़ रुपए का डोनशन दिया। 25 करोड़ देने के बाद अक्षय कुमार का दान करने का सिलसिला थम नहीं है। अब उन्होंने से फिर से बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगरपालिका को 3 करोड़ रुपए डोनेशन दिया है। ये डोनेशन अक्षय ने बीएमसी को पीपीई किट, मास्क और रैपिड टेस्टिंग किट्स के लिए दिए हैं।

पीएम केयर्स फंट में अक्षय कुमार 25 करोड़ का डोनेशन देने के बाद उनकी पत्नी और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से उनसे पूछा कि क्या आपने पक्का सोच लिया है कि ऐसा करेंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। आपको अपनी बचत को निकालना होगा। इस पर अक्षय ने कहा था कि जब में यहां आया था तब मेरे पास कुछ नहीं था। अब जब मेरे पास सब कुछ है, तो मैं लोगों की मदद क्यों ना करूं।

आपको बता दें कि बॉलीवुड के कई सेलेब्रिटीज ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपना आर्थिक सहयोग दिया है। इनमें ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रोहित शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, वरूण धवन, नाना पाटेकर जैसे बड़े नाम भी शामिल है।