22 साल बाद अक्षय कुमार ने अपनी शादी को बताया मौत का कुंआ, ट्विंकल खन्ना संग शेयर किया वीडियो

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को लगभग 22 साल हो चुके हैं। दोनों अक्सर एक दूसरे की वीडियोज शेयर करते रहते हैं। बीते दिनों ट्विंकल का सिंगिंग वीडियो पोस्ट करने के बाद अक्षय ने एक नया वीडियो शेयर किया है।अक्षय ने सर्कस का एक वीडियो शेयर करते हुए उसके साथ एक फनी कैप्शन दिया है, जिसके बाद यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

Akshay Kumar equates marriage to ‘maut ka kuan’ in witty new post with Twinkle Khanna