डिंपल कपाड़िया ने अक्षय कुमार के सामने रखी थी ट्विंकल खन्ना के साथ लिव-इन में रहने की शर्त, जानिए क्या थी वजह

बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ऐसे कपल्स में शुमार हैं, जिनकी शादी एक मिसाल है और उनकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। डिंपल ने ट्विंकल के साथ अक्षय की शादी के प्रपोजल पर शर्त रखी थी कि दोनों को सालभर लिव-इन में रहना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि डिंपल की इस शर्त के पीछे वजह क्या थी।

Dimple Kapadia Considered Akshay Kumar As Gay, Felt That Daughter Twinkle Khanna’s Life Would Be Spoiled