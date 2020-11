Akshay Kumar की फिल्म लक्ष्मी के बहिष्कार की उठी मांग, ट्विटर पर लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म लक्ष्मी (Laxmii) पहले अपने नाम के कारण विवादों में थी। वहीं फिल्म का नाम बदलने के बाद भी अक्षय कुमार की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। हाल ही में एक बार फिर इस फिल्म को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। ट्विटर पर लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की ये फिल्म लव जिहाद (Love Jihad) को बढ़ावा दे रही है। फिल्म लक्ष्मी शुरुआत से ही ट्रोल (Troll) होती रही है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही इसे बैन किए जाने की मांग की जा रही है।

Name of Hero in this Laxmmi film is #Asif & Heroine is #Priya



The Film is remarks of south Indian film Kanchana in which character playing hero role is not Muslim.



However in Hindi Film hero is Muslim.



Purpose is to promote love Jihad



So@PrakashJavdekar#Ban_Laxmmi_Movie pic.twitter.com/SrrcaW8mbX — Swapna (@Swapna25March) November 5, 2020

लक्ष्मी को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। हाल ही में फिल्म के गाने बम भोले के रिलीज होने के बाद एक बार विवाद छिड़ गया है। कई ट्विटर यूजर्स का कहना है कि फिल्म हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करती है। इस फिल्म को बैन किया जाए। बता दें कि अक्षय का कैरेक्टर फिल्म में मुस्लिम धर्म का होगा जबकि कियारा का रोल एक हिंदू लड़की का होगा।

जहां एक तरफ लक्ष्मी को लगातार बायकॉट किया जा रहा है वहीं अक्षय के फैंस इसका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब फिल्म का टाइटल भी बदल दिया गया है। बता दें कि मुकेश खन्ना ने फिल्म के नाम को लेकर बहुत बवाल मचाया था। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि लक्ष्मी के आगे बॉम्ब शब्द एक शरारत भरा लगता है। इसे डिफ्यूज किया जाना चाहिए। ऐसा किसी और धर्म के साथ किया जाता तो पता नहीं अभी तक क्या हो जाता। मुकेश खन्ना के इस वीडियो और ट्रोलिंग के बाद फिल्म का टाइटल बदल दिया गया था। हालांकि फिल्म पर अभी भी सवाल उठ रहा है।

#Ban_Laxmmi_Movie Hinduism is one of the most liberal religion but it has also some limits. So please don't cross laxman rekha. — Akshay B (@aindia_123) November 5, 2020

The criminals said that they committed the murder after watching the film ‘Mirzapur 2’. This shows how deeply the scenes in the films affect society. #Ban_Laxmmi_Movie — Kamatkar Sanjivani (@KamatkarS) November 5, 2020