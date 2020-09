Laxmmi Bomb का टीजर रिलीज होते ही उठी बहिष्कार की मांग, ट्विटर पर फिल्म और अक्षय कुमार पर यूजर्स का भड़का गुस्सा

नई दिल्ली | बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म लक्ष्मी बम (Laxmmi Bomb) का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म का टीजर (Laxmmi Bomb Teaser) भी बुधवार को रिलीज किया गया था। जहां अक्षय कुमार को लक्ष्मण से लक्ष्मी बनते हुए उनके फैंस ने टीजर को खूब पसंद किया। वहीं ट्विटर पर कई यूजर्स फिल्म का बहिष्कार भी कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से स्टारकिड्स और नेपोटिज्म को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के लिए न्याय ना मांगने वाले एक्टर्स को लेकर भी लोगों का भारी गुस्सा है। वहीं कुछ दिनों पहले ड्रग एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड लोगों की नजरों में कटघरे में खड़ा हुआ है। ऐसे में अब कई बॉलीवुड फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं।

लोगों के गुस्से का खामियाजा अक्षय कुमार को भी उठाना पड़ गया है। हाल ही में ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का समर्थन किया था। उसके बाद से ही सुशांत के फैंस का गुस्सा अक्षय कुमार पर भड़का हुआ है। लक्ष्मी बॉम्ब का टीजर रिलीज होते ही ट्विटर पर यूजर्स ने इसका बहिष्कार (Akshay Kumar boycott demand) करने की अपील की। एक यूजर ने लिखा- हमें तेज दहाड़ने की जरूरत है। हम बहुत आगे तक आ गए हैं, अगर हम अब चूक गए तो ना सिर्फ दिशा और सुशांत को न्याय मिलना रुक जाएगा बल्कि अपने देश में कुछ पॉजिटिव बदलाव भी नहीं होगा। माफिया हमेशा राज करते रहेंगे। #NationWantsDishaSSRTruth

We need to roar loud.

We have come so far,if we loose now not only Justice for Disha n Sushant will be gone but our hope n confidence that we are capable to bring much needed positive Changes to our nation. Mafia will rule forever with more confidence!#NationWantsDishaSSRTruth