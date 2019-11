चोट और बुखार के बावजूद अक्षय ने किया 'गुड न्यूज' का ये गाना शूट, डॉयरेक्टर के कट बोलते ही हुआ ये हाल

मुंबई। अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) के काम के प्रति समर्पण और निजी जीवन में अनुशासन की खबरें तो आपने सुनी ही होंगी। हाल ही में ऐसा एक और मामला सामने आया है जिसके बाद उनके सहकर्मी तारीफें करते नहीं थक रहे। दरअसल, अक्षय ने 'गुड न्यूज' ( Good Newwz ) मूवी का प्रमोशनल सॉन्ग बुखार और चोट लगी होने के बावजूद तय समय में पूरा करके ही दम लिया। इसके बाद तो स्टार्स और मूवी क्रू उनका फैन हो गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार को अपनी अपकमिंग मूवी 'गुड न्यूज' का एक प्रमोशनल सॉन्ग शूट करना था। लेकिन उनको बुखार था। साथ ही उनके पीठ में चोट की वजह से दर्द भी था। दोनों शारीरिक समस्याओं के कारण ऐसा लग रहा था कि शूटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अक्षय ने तय समय में ही गाना शूट करवा दिया।

बताया जाता है कि गाना शूट होने से पहले वाली रात को अक्षय को बुखार था। हालांकि जैसे-तैसे ना केवल अक्षय ने गाना शूट किया बल्कि डांस डायरेक्टर की उम्मीदों पर भी खरे उतरे। शूट पूरा होने के बाद भी एक्टर को दर्द था। पूरे समय सेट पर एक्टर के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद रहा। अक्षय के इस प्रोफेशनल व्यवहार को देख हर कोई उनका मुरीद हो गया।

#Chandigarh, get ready to party with us! We're coming to your city BUT before that, send us your hookstep using #ChandigarhStep & #GoodNewwz to take the groove to another level!💃 #ChandigarhMein#KareenaKapoorKhan @diljitdosanjh @Advani_Kiara @karanjohar @apoorvamehta18 pic.twitter.com/nArOqR92Lu