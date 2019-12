क्या अक्षय कुमार ने सच में उ़ड़ाया है भगवान राम का मज़ाक? देखें सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन..

नई दिल्ली | अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'गुड न्यूज' के एक डायलॉग के कारण वो विवादों में घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस पर काफी बवाल मचा हुआ है। लोगों ने इस डायलॉग के जरिए भगवान राम को गाली देने का आरोप लगाया है। फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से अक्षय सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं।

27 दिसंबर को रिलीज हो रही फिल्म गुड न्यूज पर यूजर्स का गुस्सा फूटा हुआ है। सीन के मुताबिक, पार्टी में आए मेहमान से एक महिला पूछती है- तुम मुझे यह बताओ इसका (बच्चे का) नाम होलाराम क्यों रखा?, जवाब में मेहमान कहता है- क्या है कि नानाजी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ था तो उन्होंने इसका नाम होलाराम रख दिया। इस पर हंसते हुए अक्षय (Akshay Kumar) कहते हैं- अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो... इसपर सभी लोग अक्षय की तरफ हैरान वाली नज़रों से देखते हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक यूजर ने लिखा- घटिया हास्य की आड़ में अक्षय कुमार सीधे-सीधे भगवान राम को गाली दे रहे हैं। तो एक यूजर लिखता है- अगर बॉलीवुड में सबसे बेशर्म और पाखंडी अभिनेता के लिए कोई अवॉर्ड है तो निश्चितरूप से वे सभी अक्षय कुमार को मिलेंगे। अक्षय ने भगवान राम को गाली दी।

Bigg Boss 13: सलमान के सामने हुए झगड़े पर बोलीं उनकी को-एक्टर, कहा- सिद्धार्थ की दो बहनें हैं, मां हैं और वो किसी भी..

If there’s an Award for the Bollywood’s most shameless and hypocrite actor ever, then Akshay kumar will surely take them all.



• AKSHAY ABUSES LORD RAMA • — Its Raj..! (@LoyalSalmanFan1) December 21, 2019

वहीं एक यूजर ने अक्षय (Akshay Kumar) के पक्ष में लिखा- जब आप लोग सलमान को डबल मीनिंग डायलॉग पर सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं। तो एक ने लिखा- ये पुराना जोक है कोई बड़ी बता नहीं है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर मिला जुला रिस्पॉंस मिल रहा है। भगवान राम पर यूजर्स कुछ ज्यादा ही गुस्साए हुए हैं और अक्षय कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अक्षय के इस सीन को उनके केनेडा से होने से जोड़ दिया है। इसमें कई यूजर्स अक्षय कुमार के फैंस भी शामिल हैं।

सलमान खान के साथ 'भाभी' ने की मस्ती, सबके सामने करने लगीं ऐसी हरकत.. देखें Video

If you guys can tolerate how salman mocks and use double meaning dialogues on the sets of biggboss then i can tolerate this

Salman hates hindu — Raj (@raj_punter) December 21, 2019