अक्षय-दिलजीत ने करवाया डिलीवरी पेन टेस्ट, कभी बैड जकड़ा तो कभी मारे हाथ-पैर, अक्की का हुआ बुरा हाल

मुंबई। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) और दिलजीत दोसांझ ( Diljit Dosanjh ) ने इलेक्ट्रानिक डिवाइस के जरिए महिलाओं को डिलीवरी पर होने वाले दर्द का अनुभव लिया। अपनी अपकमिंग मूवी 'गुड न्यूज' ( good newwz movie ) के प्रमोशन के तहत जारी एक वीडियो में दोनों स्टार्स चिकित्सक की देखरेख में डिलीवरी पेन टेस्ट ( Labour pain Test ) का एक्सपीरियंस लेते दिखाई दिए। बच्चे के जन्म के दौरान माताओं को होने वाले असहनीय दर्द को अनुभव करने के बाद एक्टर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए।

दोनों के पेट पर मशीन से कनेक्टेड वायर लगाए गए। इसके बाद कम प्वाइंट से शुरू करते हुए 100 प्वाइंट तक पेन रिलीज किया गया। इस दौरान अक्षय का हाल बेहाल हो गया। दिलजीत दर्द के मारे बैड पर हाथ-पांव मार रहे। अक्षय पर लगी मशीन के प्वाइंट्स शायद पहले बढ़ा दिए गए, इसके चलते उनको दर्द का ज्यादा अहसास हुआ। एक्टर ने दर्द को छिपाया भी नहीं। हालांकि दिलजीत ने दर्द पर काबू पाने की कोशिश की।

इसके बारे में अक्षय ने बताया,' बच्चे के जन्म पर महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। संसार की सभी महिलाओं को धन्यवाद और सम्मान।' दिलजीत ने क,' सभी माताओं को बहुत-बहुत प्यार और झुककर प्रणाम।

A shoutout to all the mummies out there, you deliver #GoodNewwz along with infinite happiness♥@akshaykumar & @diljitdosanjh take on the labour pain test to get a glimpse into the process!https://t.co/e9RdT3N7o2