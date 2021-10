अक्षय कुमार की फिल्म 'गोरखा' के पोस्टर में पूर्व आर्मी अफसर ने निकाली ये गलती

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर उनकी लगभग हर फिल्म करोड़ों का बिजनेस करती हैं। ऐसे में फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार फैंस को सरप्राइज देते हुए अपकमिंग फिल्म ‘गोरखा’ का पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को आनंद एल रॉय डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार मेजर जनरल इयान कारडोजो का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे।

फिल्म के पोस्टर को अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। जिसमें अक्षय कुमार गोरखा जवान के तौर पर दिख रहे हैं। पोस्टर में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार के हाथ में एक खुकरी नजर आ रही है। फिल्म के पोस्टर को देखकर एक तरफ फैंस काफी खुश हो गए हैं तो वहीं, एक पूर्व आर्मी अफसर ने इसमें खामी निकाल दी।

Dear Maj Jolly, thank you so much for pointing this out. We’ll take utmost care while filming. I’m very proud and honoured to be making Gorkha. Any suggestions to get it closest to reality would be most appreciated. 🙏🏻