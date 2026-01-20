मेरे भाई की हालत गंभीर है… अक्षय कुमार के काफिले के एक्सीडेंट के बाद पीड़ित परिवार ने तोड़ी चुप्पी

घायल ऑटो चालक के भाई मोहम्मद समीर ने आपबीती सुनाई। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, उन्होंने बताया कि उनका भाई उस समय रिक्शा चला रहा था और उसमें एक सवारी भी बैठी थी। समीर ने कहा, "यह हादसा सोमवार देर शाम लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच हुआ था। मेरा भाई रिक्शा चला रहा था, जब अक्षय कुमार की इनोवा और एक मर्सिडीज उसके पीछे थीं। जब मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मारी, तो इनोवा उड़ते हुए रिक्शे के ऊपर आकर गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में ऑटो-रिक्शा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।"